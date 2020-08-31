Капитана полиции подозревают в распространении служебной информации
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 августа. УНН. В Кировоградской области объявили подозрение работнику полиции за распространение служебной информации с ограниченным доступом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику сектора реагирования патрульной полиции одного из районных отделов полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области в несанкционированных действиях со служебной информацией с ограниченным доступом (ч.1 ст. 361-2 УК Украины).
Капитан полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, начальник сектора реагирования патрульной полиции несанкционированно распространила информацию с ограниченным доступом. Работник полиции предоставила гражданскому лицу пароль и логин доступа к одной из информационно-телекоммуникационных систем Нацполиции Украины. В результате физическое лицо идентифицировалось от имени пользователя системы и получило возможность на поиск, просмотр и корректировку сведений системы Нацполиции.
На данный момент в суд готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
В случае доказательства вины работнику полиции грозит наказание до двух лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре вручили подозрение мужчине, который избил полицейского.