Канцлер Німеччини зустрівся з прем'єром КНР: обговорили торгівлю та війну в Україні

КИЇВ. 20 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з прем'єром КНР Лі Цяном, який перебуває у своїй першій закордонній поїздці після вступу на посаду. Перед візитом Лі Цяна до Німеччини повідомлялося, що сторони, серед інших тем, обговорюватимуть ситуацію в Україні, повідомляє УНН із посиланням на ABCNews.