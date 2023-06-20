Канцлер Німеччини зустрівся з прем'єром КНР: обговорили торгівлю та війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з прем'єром КНР Лі Цяном, який перебуває у своїй першій закордонній поїздці після вступу на посаду. Перед візитом Лі Цяна до Німеччини повідомлялося, що сторони, серед інших тем, обговорюватимуть ситуацію в Україні, повідомляє УНН із посиланням на ABCNews.
Деталі
Зустріч Олафа Шольца і Лі Цяна у Берліні є сьомим випадком, коли Німеччина та Китай проводять урядові консультації на високому рівні. Офіційний девіз зустрічі делегацій у вівторок: «Діймо стабільно разом».
Головна тема переговорів - боротьба зі змінами клімату і пов'язана з цим перебудова економіки.
На зустрічі обговорюватимуть і торговельні зв'язки між ФРН і КНР, а також війну росії проти України.
Шольц і Цян у зустрілись через день після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що свідчить про зусилля Пекіна покращити стосунки із західними державами.
ABCNews зазначає, що Лі Цян зустрівся в понеділок із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і повечеряв із канцлером Шольцем перед початком офіційних переговорів делегацій.
Доповнення
Німеччина прагне підтримувати хороші стосунки з Китаєм, її найбільшим торговим партнером, незважаючи на настороженість щодо зростаючої наполегливості Пекіна та відмови критикувати російське вторгнення в Україну. Нещодавно опублікована стратегія національної безпеки Німеччини описує Китай як «партнера, конкурента та системного суперника».
Шольц заявив, що хоче уникнути надмірної залежності від китайської торгівлі та диверсифікувати постачання ключових товарів у Німеччину — підхід, який він назвав «зниженням ризику», — водночас відкидаючи ідею «відокремлення» від Китаю.
На минулому тижні речник МЗС Китаю Ван Венбінь заявив, що Китай сподівається налагодити співпрацю зі світом та долучитися до розв'язання проблем, які сприяють процвітанню та розвитку світової економіки. Він також зазначив, що вибір Німеччини як першої зупинки нового премʼєр-міністра, показує велике значення, яке Китай приділяє китайсько-німецьким відносинам.
Після візиту до Німеччини, яка має найбільшу економіку в ЄС, Лі продовжить свою поїздку до Франції, другої за величиною. Там він планує взяти участь у "Саміті нового глобального фінансового пакту", ініційованому президентом Франції Еммануелем Макроном.
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