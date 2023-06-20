Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с премьером КНР Ли Цяном

Детали

Встреча Олафа Шольца и Ли Цяна в Берлине является седьмым случаем, когда Германия и Китай проводят правительственные консультации на высоком уровне. Официальный девиз встречи делегаций во вторник: «Действуем стабильно вместе».

Главная тема переговоров - борьба с изменениями климата и связанная с этим перестройка экономики.

На встрече будут обсуждать и торговые связи между ФРГ и КНР, а также войну россии против Украины.

Шольц и Цян У встретились через день после того, как президент Китая Си Цзиньпин провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, что свидетельствует об усилиях Пекина улучшить отношения с западными государствами.

ABCNews отмечает, что Ли Цян встретился в понедельник с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и поужинал с канцлером Шольцем перед началом официальных переговоров делегаций.

Дополнение

Германия стремится поддерживать хорошие отношения с Китаем, своим крупнейшим торговым партнером, несмотря на настороженность в отношении растущей настойчивости Пекина и отказа критиковать российское вторжение в Украину. Недавно опубликованная стратегия национальной безопасности Германии описывает Китай как «партнера, конкурента и системного соперника».

Шольц заявил, что хочет избежать чрезмерной зависимости от китайской торговли и диверсифицировать поставки ключевых товаров в Германию — подход, который он назвал «снижением риска», — одновременно отвергая идею «отделения» от Китая.

На прошлой неделе представитель МИД Китая Ван Вэнбинь заявил, что Китай надеется наладить сотрудничество с миром и присоединиться к решению проблем, которые способствуют процветанию и развитию мировой экономики. Он также отметил, что выбор Германии как первой остановки нового премьер-министра, показывает большое значение, которое Китай уделяет китайско-немецким отношениям.

После визита в Германию, которая имеет самую большую экономику в ЕС, Ли продолжит свою поездку во Францию, вторую по величине. Там он планирует принять участие в "Саммите нового глобального финансового пакта", инициированном президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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