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Канцлер Австрії вважає, що Туреччині з її політикою останніх років не повинно бути місця в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Новий канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag 23 грудня висловив думку, що Туреччині з її політикою останніх років не повинно бути місця в Європейському Союзі, і було б чесно припинити переговори про вступ країни до європейської спільноти, інформує УНН

Канцлер Австрії вважає, що Туреччині з її політикою останніх років не повинно бути місця в ЄС

“Ми бачимо значні порушення основних прав людини, — сказав він. — Я не хочу погоджуватися з тим, що ЄС спостерігає за цим і поводиться так, ніби нічого не сталося”. “На мій погляд, Туреччини, особливо з огляду на політику останніх років, немає місця в ЄС”, — підкреслив політик.

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“Було б чесно припинити переговори про її вступ [в ЄС]”, — вважає Курц. У той же час він нагадав, що “в ЄС зараз немає більшості з цього питання”. “Але я оптимістично налаштований щодо того, що в найближчі роки це вдасться”, — додав канцлер. Він стверджував, що “Туреччина намагається вплинути на турецьку громаду в Австрії, Німеччині та в інших державах і перешкодити інтеграції [турків]”.

Як раніше повідомляло УНН, в Австрії привели до присяги новий коаліційний уряд, утворений з консервативної Австрійської народної партії (АНП) і ультраправої Австрійської партії свободи (АПС). Офіційна церемонія інавгурації відбулася в резиденції президента в палаці Хофбург у Відні.

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