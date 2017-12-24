Канцлер Австрии считает, что Турции с ее политикой последних лет нет места в ЕС

“Мы видим значительные нарушения основных прав человека, — сказал он. — Я не хочу соглашаться с тем, что ЕС просто наблюдает за этим и ведет себя так, будто ничего не происходит”. “На мой взгляд, Турции, особенно учитывая политику последних лет, нет места в ЕС”, — подчеркнул политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Австрии будет сохранять санкционный курс в отношении Москвы

“Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении [в ЕС]”, — считает Курц. В то же время он напомнил, что “в ЕС сейчас нет большинства по этому вопросу”. “Но я оптимистично настроен относительно того, что в ближайшие годы это удастся”, — добавил канцлер. Он утверждал, что “Турция пытается повлиять на турецкую общину в Австрии, Германии и в других государствах и помешать интеграции [турок]”.

Как ранее сообщало УНН, в Австрии привели к присяге новое коалиционное правительство, образованный из консервативной Австрийской народной партии (АНП) и ультраправой Австрийской партии свободы (АПС). Официальная церемония инаугурации состоялась в резиденции президента во дворце Хофбург в Вене.