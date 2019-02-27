Канада виділить 3,8 млн доларів на протидію гендерному насильству, сексизму і захист ромів

Як зазначають у посольстві, це фінансування Плану дій Ради Європи має підтримати напрямки, що є пріоритетними у контексті феміністичної політики Канади в сфері міжнародної допомоги, метою якої є підтримка найуразливіших громадян - внутрішньо переміщених осіб, протидії гендерно зумовленому насильству, а також захисту прав національних меншин, включно з ромами, і посилення незалежності медіа.

"Канада є надійним партнером України у здійсненні демократичних реформ, які посилюють її тривалу стабільність, безпеку і процвітання. Шляхом нашої підтримки Плану дій Ради Європи для України ми допомагаємо Україні виконати своє зобов’язання як країни-члена Ради Європи, а також досягти цілей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", - заявив посол Канади в Україні Роман Ващук.

Повідомляється, що План дій Ради Європи для України відображає пріоритети і потреби України щодо реформ, які визначені органами влади у відповідних національних стратегічних документах і зобов’язаннях, включно з тими, що пов’язані з процесом європейської інтеграції.

Очікувані результати проекту включають:



підвищення ефективності інституційних механізмів та міжвідомчої координації на національному та місцевому рівнях для запобігання гендерно зумовленому насильству;



покращення систем захисту для внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на інтеграцію і посилення можливостей для внутрішньо переміщених осіб на місцевому та регіональному рівні;



посилення гендерно відповідальних інституціональних механізмів для підтримки процесів децентралізації та реформи місцевого самоврядування;



покрашення систем і регулювання для посилення безпеки журналістів і запобігання дискримінації проти жінок і протидії сексизму в медіа;



посилення захисту національних меншин і їх мов, включно з ромами.



Як повідомляв УНН, раніше Канада пообіцяла надати Україні 25 млн доларів для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання у вибори.