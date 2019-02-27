Канада выделит 3,8 млн долларов на противодействие гендерному насилию, сексизму и защиту ромов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Правительство Канады 27 февраля официально сообщило правительству Украины, а также Секретариату Совета Европы и Комитет министров на уровне заместителей министров о своем намерении выделить 5 миллионов канадских долларов (3,8 млн долларов США - ред.) в поддержку Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Канады в Украине, передает УНН.
Как отмечают в посольстве, это финансирование Плана действий Совета Европы должно поддержать направления, которые являются приоритетными в контексте феминистской политики Канады в сфере международной помощи, целью которой является поддержка наиболее уязвимых граждан - внутренне перемещенных лиц, противодействия гендерно обусловленному насилию, а также защиты прав национальных меньшинств, включая ромов, и усиление независимости СМИ.
"Канада является надежным партнером Украины в осуществлении демократических реформ, которые усиливают ее длительную стабильность, безопасность и процветание. Путем нашей поддержки Плана действий Совета Европы для Украины мы помогаем Украине выполнить свое обязательство как страны-члена Совета Европы, а также достичь целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - заявил посол Канады в Украине Роман Ващук.
Сообщается, что План действий Совета Европы для Украины отражает приоритеты и потребности Украины относительно реформ, определенных органами власти в соответствующих национальных стратегических документах и обязательствах, включая те, которые связаны с процессом европейской интеграции.
Ожидаемые результаты проекта включают:
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- повышение эффективности институциональных механизмов и межведомственной координации на национальном и местном уровнях для предотвращения гендерно обусловленномого насилия;
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- улучшение систем защиты внутренне перемещенных лиц, направленных на интеграцию и усиление возможностей для внутренне перемещенных лиц на местном и региональном уровне;
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- усиление гендерно ответственных институциональных механизмов для поддержки процессов децентрализации и реформы местного самоуправления;
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- улучшение систем и регулирования для усиления безопасности журналистов и предотвращения дискриминации женщин и противодействия сексизма в СМИ;
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- усиление защиты национальных меньшинств и их языков, включая ромов.
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Как сообщал УНН, ранее Канада пообещала предоставить Украине 25 млн долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства в выборы.