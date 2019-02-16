Канада надасть Україні чверть мільярда доларів для прозорих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Канада хоче, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро, і надасть 25 млн доларів для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає УНН.
Крім того, в Україні з Канади приїдуть більше 100 чоловік для моніторингу чесності виборів.
Як повідомляв УНН, третя Міжнародна конференція з українських реформ відбудеться 5 липня у Торонто.
Міністр також наголосила, що на зустрічі буде і новий президент України.
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Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка перебуває на саміті G20 в Аргентині, після захоплення росіянами українських військових суден і їхніх екіпажів обговорила з державним секретарем США Майком Помпео ситуацію в Україні.