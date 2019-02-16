Канада надасть Україні чверть мільярда доларів для прозорих виборів

Крім того, в Україні з Канади приїдуть більше 100 чоловік для моніторингу чесності виборів.



Як повідомляв УНН, третя Міжнародна конференція з українських реформ відбудеться 5 липня у Торонто.

Міністр також наголосила, що на зустрічі буде і новий президент України.

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Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка перебуває на саміті G20 в Аргентині, після захоплення росіянами українських військових суден і їхніх екіпажів обговорила з державним секретарем США Майком Помпео ситуацію в Україні.