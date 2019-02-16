Канада предоставит Украине четверть миллиарда долларов для прозрачных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Канада хочет, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно, и предоставит 25 млн долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Фриланд, передает УНН.
Кроме того, в Украину из Канады приедут более 100 человек для мониторинга честности выборов.
Как сообщал УНН, третья Международная конференция с украинских реформ состоится 5 июля в Торонто.
Министр также отметила, что на встрече будет и новый президент Украины.
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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Канады Фриланд, которая находится на саммите G20 в Аргентине, после захвата россиянами украинских военных судов и их экипажей обсудила с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Украине.