Канада предоставит Украине четверть миллиарда долларов для прозрачных выборов

Кроме того, в Украину из Канады приедут более 100 человек для мониторинга честности выборов.



Как сообщал УНН, третья Международная конференция с украинских реформ состоится 5 июля в Торонто.

Министр также отметила, что на встрече будет и новый президент Украины.

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Канады Фриланд, которая находится на саммите G20 в Аргентине, после захвата россиянами украинских военных судов и их экипажей обсудила с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Украине.