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Канада пообіцяла Україні всю необхідну допомогу на зиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо за підсумками телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати українцям усю необхідну допомогу в зимовий період, пише УНН.

Канада пообіцяла Україні всю необхідну допомогу на зиму

Цитата

“Наша підтримка України та українців залишається незмінною. Я ясно дав це зрозуміти президенту Зеленському сьогодні, коли ми говорили телефоном, і я дав йому зрозуміти, що ми подбаємо про те, щоб у них було все необхідне на зиму — стільки, скільки буде потрібно”, — написав Трюдо у Twitter.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував владі Канади за підтримку і сказав, що розмова з Трюдо — вже четвертий міжнародний дзвінок, який він зробив з початку року.

Український президент уже встиг поспілкуватися з прем’єр-міністрами Нідерландів, Британії та Норвегії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розмовляв з прем’єр-міністром Норвегії Йонасу Гару Стере. Представники двох держав обговорили фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду України.

Раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він розповів про ризик ескалації на фронті та те, що розраховує на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому “Рамштайні”.

Британський премʼєр-міністр Ріші Сунак заявив Володимиру Зеленському в телефонній розмові 3 січня, що український Президент може розраховувати на підтримку Великої Британії в довгостроковій перспективі.

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