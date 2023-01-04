Канада пообещала Украине всю необходимую помощь на зиму

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"Наша поддержка Украины и украинцев остается неизменной. Я ясно дал это понять президенту Зеленскому сегодня, когда мы говорили по телефону, и я дал ему понять, что мы позаботимся о том, чтобы у них было все необходимое на зиму - столько, сколько потребуется", - написал Трюдо в Twitter.

Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил власти Канады за поддержку и сказал, что разговор с Трюдо – уже четвертый международный звонок, который он сделал с начала года.

Украинский президент уже успел пообщаться с премьер-министрами Нидерландов, Британии и Норвегии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с премьер-министром Норвегии Йонасу Гару Стере. Представители двух государств обсудили финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода.

Ранее Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он рассказал о риске эскалации на фронте и о том, что рассчитывает на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне".

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре 3 января, что украинский Президент может рассчитывать на поддержку Великобритании в долгосрочной перспективе.