Канада підготувала та передала Україні документ про безпекову угоду – пані посол

Канада передала Києву проєкт безпекової угоди. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць, передає УНН.

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Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною

Наталка Цмоць наголосила, що, на думку Канади, це має бути угода про "безпекові запевнення – security assurances". Такий підхід, за її словами, є спільним для G7.

Цмоць уточнила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн

Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоб Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому