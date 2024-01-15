Канада підготувала та передала Україні документ про безпекову угоду – пані посол
Київ • УНН
Канада представила Україні проект угоди про гарантії безпеки, повідомила посол Канади в Україні Наталі Цмок. Пакт, підтриманий G7, має на меті надати Україні довгострокову підтримку та гарантії безпеки.
Канада передала Києву проєкт безпекової угоди. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць, передає УНН.
Деталі
Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною
Наталка Цмоць наголосила, що, на думку Канади, це має бути угода про "безпекові запевнення – security assurances". Такий підхід, за її словами, є спільним для G7.
Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це – термінове питання
Цмоць уточнила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн
Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоб Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому
Історичний договір: Україна та Британія підписали в Києві угоду про безпеку12.01.24, 16:05 • 30431 перегляд