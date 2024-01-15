Канада подготовила и передала Украине документ о соглашении по безопасности - госпожа посол

Канада передала Киеву проект соглашения по безопасности. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала госпожа посол Канады в Украине Наталья Цмоць, передает УНН.

Детали

Я очень рада вам сообщить, что в пятницу Канада выслала Игорю Жовкве копию (проекта) соглашения, чтобы начать более детальные переговоры, чтобы за несколько недель закончить переговоры между Канадой и Украиной заявила она.

Наталья Цмоць отметила, что, по мнению Канады, это должно быть соглашение о "безопасностных заверениях - security assurances". Такой подход, по ее словам, является общим для G7.

Среди государств G7 есть стремление предоставить Украине эти заверения, и это - срочный вопрос объяснила она.

Цмоц уточнила, что принятие такого соглашения по безопасности будет соответствовать договоренностям лидеров двух стран

Премьер-министр Трюдо еще в сентябре во время визита Зеленского в Канаду сказал, что Канада стремится положить на бумагу свои обязательства по многолетней поддержке - для того, чтобы Украина была уверена в предсказуемости такой поддержки в будущем объяснила она.

Исторический договор: Украина и Британия подписали в Киеве соглашение о безопасности