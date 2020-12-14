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Камельчук - це "вигаданий депутат": у мережі відповіли на скандальну заяву "слуги"

Київ • УНН

 • 23309 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Слова народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Камельчук про те, що COVID-19 - це "вигадана хвороба", викликали бурхливу реакцію в соціальних мережах, передає УНН.

Камельчук - це "вигаданий депутат": у мережі відповіли на скандальну заяву "слуги"

Так, зокрема, колега Камельчука по фракції Дмитро Гурін відреагував на заяви у себе в Facebook.

"Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що COVID-19 - вигадана хвороба. Не варто ставитися до цього серйозно, тому що Юрій - вигаданий депутат, його насправді не існує", - написав Гурін.

Під постом зібралося безліч коментарів від користувачів соцмережі. Деякі, зокрема, запропонували заяву Камельчука розглядати як "відмова від госпіталізації в разі зараження Юрія COVID-19".

Реакція на скандальну заяву послідувала також від ще одного депутата від "Слуги народу" Віталія Безгина.

"Про "вигаданий Covid-19". На жаль, не тільки ковід, а й ідіотизм, не є вигаданими речами", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, Юрій Камельчук раніше заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - це "вигадана хвороба" і вакцини від неї "не викликають довіри".

Він також заявив, що вважає ненормальним, що звідусіль говорять "про ефективність вакцини 70%".

Варто відзначити, минулого місяця коронавірусною хворобою COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак і спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ще один "перл" Камельчука стосувався підтримки заборони абортів. У жовтні "слуга" підтримав рішення польського Конституційного суду. А на питання журналістів про те, що робити у випадках, коли вагітність незапланована, або жінка не готова до неї або була згвалтована - народний обранець зазначив, що "справа в кармі".

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