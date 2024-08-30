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Камала Гарріс дала інтерв'ю CNN про плани на президентство

Камала Гарріс дала інтерв'ю CNN про плани на президентство

Київ • УНН

 • 106535 перегляди

Віцепрезидентка США Камала Гарріс розповіла про свої пріоритети на посаді президента. Вона планує підтримувати середній клас та запросити республіканця до складу уряду.

Камала Гарріс вперше після "заміни" Джо Байдена у президентських перегонах дала велике інтерв'ю американському мовнику. З віцепрезиденткою та її партнером на виборах Тімом Волзом спілкувалася ведуча каналу CNN, передає УНН.

Деталі

Віцепрезидентка, на відміну від Дональда Трампа, не має довгого списку указів, які вона підписала б у перший свій день в Овальному кабінеті. Головне для неї - "зробити все можливе, щоб підтримати та зміцнити середній клас".

Гарріс також заявила, що відновить традицію запрошувати до нового складу уряду представника партії-суперниці. На відміну від Трампа та Байдена, які проігнорували цю можливість, демократка збирається віддати один портфель республіканцеві - щоб виправдати гасло про "президентство для всіх американців". Конкретної кандидатури політикиня наразі не має.

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN23.08.24, 06:05 • 118181 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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