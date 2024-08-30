Камала Гарріс дала інтерв'ю CNN про плани на президентство
Київ • УНН
Віцепрезидентка США Камала Гарріс розповіла про свої пріоритети на посаді президента. Вона планує підтримувати середній клас та запросити республіканця до складу уряду.
Камала Гарріс вперше після "заміни" Джо Байдена у президентських перегонах дала велике інтерв'ю американському мовнику. З віцепрезиденткою та її партнером на виборах Тімом Волзом спілкувалася ведуча каналу CNN, передає УНН.
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Віцепрезидентка, на відміну від Дональда Трампа, не має довгого списку указів, які вона підписала б у перший свій день в Овальному кабінеті. Головне для неї - "зробити все можливе, щоб підтримати та зміцнити середній клас".
Гарріс також заявила, що відновить традицію запрошувати до нового складу уряду представника партії-суперниці. На відміну від Трампа та Байдена, які проігнорували цю можливість, демократка збирається віддати один портфель республіканцеві - щоб виправдати гасло про "президентство для всіх американців". Конкретної кандидатури політикиня наразі не має.
Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN23.08.24, 06:05 • 118181 перегляд