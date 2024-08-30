Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис впервые после «замены» Джо Байдена в президентской гонке дала большое интервью американскому вещателю. С вице-президентом и ее партнером на выборах Тимом Уолзом общалась ведущая канала CNN, передает УНН.

Детали

Вице-президент, в отличие от Дональда Трампа, не имеет длинного списка указов, которые она подписала бы в первый свой день в Овальном кабинете. Главное для нее - «сделать все возможное, чтобы поддержать и укрепить средний класс».

Харрис также заявила, что возобновит традицию приглашать в новый состав правительства представителя партии-соперницы. В отличие от Трампа и Байдена, которые проигнорировали эту возможность, демократ собирается отдать один портфель республиканцу - чтобы оправдать лозунг о «президентстве для всех американцев». Конкретной кандидатуры у политика пока нет.

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN