Кадровий блок: уряд визначився щодо заступників голів двох ОДА та ДСНС

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет міністрів України погодив призначення заступників голів Херсонської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, а також призначив заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України призначено Демчука Володимира Вікторовича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також, з його слів, уряд погодив призначення:

  • Шанька Ярослава Вікторовича заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації;
  • Грицку-Андрієш Юлії Петрівни заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Водночас Кабімн звільнив Гуру Костянтина Юрійовича з посади голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

Доповнення

Кабінет міністрів України звільнив Юрія Болоховця з посади голови Державного агентства лісових ресурсів України.

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