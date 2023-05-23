Кадровий блок: уряд визначився щодо заступників голів двох ОДА та ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет міністрів України погодив призначення заступників голів Херсонської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, а також призначив заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України призначено Демчука Володимира Вікторовича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Також, з його слів, уряд погодив призначення:
-
- Шанька Ярослава Вікторовича заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації;
-
- Грицку-Андрієш Юлії Петрівни заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
-
Водночас Кабімн звільнив Гуру Костянтина Юрійовича з посади голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.
Доповнення
Кабінет міністрів України звільнив Юрія Болоховця з посади голови Державного агентства лісових ресурсів України.