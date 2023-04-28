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Уряд звільнив Болоховця з посади голови Держагентства лісових ресурсів

Уряд звільнив Болоховця з посади голови Держагентства лісових ресурсів

Київ • УНН

 • 399692 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив Юрія Болоховця з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України. Про це інформує УНН посилаючись на Telegram постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

Мельничук повідомляє, що призначено:

• Боєва Сергія Сергійовича заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;

• Тимчука Андрія Олександровича першим заступником Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Звільнено:

• Тихонова Сергія Андріяновича з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

• Болоховця Юрія Віталійовича з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Доповнення

Кабінет міністрів України звільнив Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки України.

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