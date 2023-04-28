Уряд звільнив Болоховця з посади голови Держагентства лісових ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив Юрія Болоховця з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України. Про це інформує УНН посилаючись на Telegram постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
Мельничук повідомляє, що призначено:
• Боєва Сергія Сергійовича заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;
• Тимчука Андрія Олександровича першим заступником Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.
Звільнено:
• Тихонова Сергія Андріяновича з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
• Болоховця Юрія Віталійовича з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України.
Доповнення
Кабінет міністрів України звільнив Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки України.