Кадровый блок: правительство определилось по заместителям глав двух ОГА и ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Кабинет министров Украины согласовал назначение заместителей председателей Херсонской и Черновицкой областных государственных администраций, а также назначил заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Детали
По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины назначен Демчук Владимир Викторович заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Также, по его словам, правительство согласовало назначение:
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- Шанько Ярослава Викторовича заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации;
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- Грицку-Андриеш Юлии Петровны заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.
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В то же время Кабимн уволил Гуру Константина Юрьевича с должности председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.
Дополнение
Кабинет министров Украины уволил Юрия Болоховца с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.