Кадровый блок: правительство определилось по заместителям глав двух ОГА и ГСЧС

Детали

По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины назначен Демчук Владимир Викторович заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также, по его словам, правительство согласовало назначение:



Шанько Ярослава Викторовича заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации;



Грицку-Андриеш Юлии Петровны заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.



В то же время Кабимн уволил Гуру Константина Юрьевича с должности председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Дополнение

Кабинет министров Украины уволил Юрия Болоховца с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.