Кабріолет збив чотирьох людей на тротуарі у центрі Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У центрі Харкова кабріолет збив групу людей на тротуарі, у результаті чотири пішоходи потрапили до лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
Так, 15 вересня о 22:47 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Сумській на тротуарі автомобіль Audi збив групу людей.
"Встановлено, що 23-річна водійка іномарки не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на пішоходів. З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, за даними поліції, водійка автівки була тверезою.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Обставини події встановлюють слідчі.
Нагадаємо, у Харкові зіткнулися автомобіль Lexus та службове авто патрульної поліції, внаслідок чого постраждали двоє людей.