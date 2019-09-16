Кабриолет сбил четырех человек на тротуаре в центре Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В центре Харькова кабриолет сбил группу людей на тротуаре, в результате четыре пешехода попали в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Так, 15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение, что на улице Сумской на тротуаре автомобиль Audi сбил группу людей.
"Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Предварительно, по данным полиции, водитель машины была трезвой.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Напомним, в Харькове столкнулись автомобиль Lexus и служебный автомобиль патрульной полиции, в результате чего пострадали два человека.