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Кабміну дозволили закупівлі товарів із протидії коронавірусу без тендерів – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінету міністрів України дозволили здійснювати закупівлю медичних виробів, товарів та послуг з протидії поширенню коронавірусу поза тендерами. Про це заявив заступника міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні Радою національної безпеки і оборони було прийнято рішення дозволити Кабінету міністрів України вжити термінових заходів для того, щоб всі медичні вироби, а також товари і послуги, які будуть задіяні для протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України, проходили поза межами закону про публічні закупівлі", - сказав Ляшко.

За його словами, чергове завдання нам, як уряду, до кінця наступного тижня забезпечити всі пункти в’їзду та заклади охорони здоров’я, як лабораторії, так і медзаклади, що надають допомогу потенційно хворим, всіма засобами для якісної і ефективної діагностики, зокрема, в режимі експрес-тестів.

"Сьогодні було прийняте рішення про надання дозволу на використання 10 млн хірургічних масок, які були розвезені на склади у кожну область й цим ми забезпечимо наші заклади охорони здоров’я засобами індивідуального захисту", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян.

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