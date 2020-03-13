Кабміну дозволили закупівлі товарів із протидії коронавірусу без тендерів – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінету міністрів України дозволили здійснювати закупівлю медичних виробів, товарів та послуг з протидії поширенню коронавірусу поза тендерами. Про це заявив заступника міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні Радою національної безпеки і оборони було прийнято рішення дозволити Кабінету міністрів України вжити термінових заходів для того, щоб всі медичні вироби, а також товари і послуги, які будуть задіяні для протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України, проходили поза межами закону про публічні закупівлі", - сказав Ляшко.
За його словами, чергове завдання нам, як уряду, до кінця наступного тижня забезпечити всі пункти в’їзду та заклади охорони здоров’я, як лабораторії, так і медзаклади, що надають допомогу потенційно хворим, всіма засобами для якісної і ефективної діагностики, зокрема, в режимі експрес-тестів.
"Сьогодні було прийняте рішення про надання дозволу на використання 10 млн хірургічних масок, які були розвезені на склади у кожну область й цим ми забезпечимо наші заклади охорони здоров’я засобами індивідуального захисту", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян.