Кабмін зняв з розгляду зміни до закону про люстрацію - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів зняв з розгляду зміни до закону “Про очищення влади”. Проект планують доопрацювати протягом тижня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Кабмін зняв з розгляду зміни до закону „Про очищення влади“. Воно й не дивно, бо там були цікаві пункти”, — написав Гончаренко.
Так, проектом пропонувалося створити Комісію з очищення влади.
“До її складу входять три особи запропоновані ГО і відібрані за результатами відкритого та прозорого конкурсу, та три особи, визначені Кабміном. Строк повноважень члена комісії — три роки, не можна бути два строки поспіль”, — зазначає парламентар.
При цьому конкурс з відібрання членів комісії, запропонованих ГО, пропонували проводити шляхом рейтингового інтернет-голосування.
Також у проекті прописана можливість особам, які претендують на зайняття посад, подавати заяви про те, що до них застосовують заборони, та необхідність проведення перевірки правомірності застосування до них таких заборон.
Крім того, передбачалося право на відшкодування шкоди, завданої внаслідок застосування заборон.
Раніше УНН писав, що Кабмін сьогодні планує розглянути зміни до законопроекту про люстрацію.