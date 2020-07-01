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Кабмін сьогодні планує розглянути зміни до законопроекту про люстрацію

Кабмін сьогодні планує розглянути зміни до законопроекту про люстрацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет Міністрів Україні на засіданні уряду розгляне зміни до законопроекту про люстрацію та постанову з реалізації експериментального проекту щодо запровадження першої черги єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання уряду.

Так, на засіданні уряду планують розглянути законопроект про внесення змін до закону "Про очищення влади" з метою приведення його положень у відповідність з європейськими стандартами.

Окрім того, планується розглянути постанову щодо затвердження угоди з урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Також урядовці розглянуть постанову про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Повідомляється, що Кабмін планує розглянути проект розпоряджень про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

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