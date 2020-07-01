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Кабмин сегодня планирует рассмотреть изменения к законопроекту о люстрации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании правительства рассмотрит изменения к законопроекту о люстрации и постановление по реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, на заседании правительства планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон "О очистке власти" с целью приведения его положений в соответствие с европейскими стандартами.

Кроме того, планируется рассмотреть постановление об утверждении соглашения с правительством Турецкой Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Также чиновники рассмотрят постановление о реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Сообщается, что Кабмин планирует рассмотреть проект распоряжения о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для семей участников боевых действий на территории других государств.

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

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