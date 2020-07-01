Кабмин снял с рассмотрения изменения в закон о люстрации - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров снял с рассмотрения изменения в закон “О очистке власти”. Проект планируют доработать в течение недели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.
“Кабмин снял с рассмотрения изменения в закон „О очистке власти“. Оно и не удивительно, потому что там были интересные пункты”, — написал Гончаренко.
Так, проектом предлагалось создать Комиссию по очистке власти.
“В ее состав входят три человека предложенные ОО и отобраны по результатам открытого конкурса, и три человека, определенные Кабмином. Срок полномочий члена комиссии — три года, нельзя быть два срока подряд”, — отмечает парламентарий.
При этом конкурс по отбору членов комиссии, предложенных ОО, предлагали проводить путем рейтингового интернет-голосования.
Также в проекте прописана возможность лицам, претендующим на занятие должностей, подавать заявления о том, что к ним применяют запреты, и необходимость проведения проверки правомерности применения к ним таких запретов.
Кроме того, предусматривалось право на возмещение вреда, причиненного в результате применения запретов.
Ранее УНН писал, что Кабмин сегодня планирует рассмотреть изменения в законопроект о люстрации.