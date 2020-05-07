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Кабмін змінив перелік закритих пунктів пропуску через кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Кабінет міністрів України рішенням від 6 травня вніс зміни до переліку пунктів пропуску через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає УНН.

Кабмін змінив перелік закритих пунктів пропуску через кордон

“Розпорядженням Уряду від 6 травня 2020 року № 504-р на державному кордоні України відновлено роботу двох пунктів пропуску. Зокрема, відновлено роботу автомобільного пункту пропуску „Рава-Руська“, що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська”, — повідомили прикордонники.

Зазначається, що відповідно до розпорядження від 15 квітня № 502-р Кабінет Міністрів України тимчасово закрив ще 10 пунктів пропуску, при цьому, пропуск у 9 з них не здійснювався через відповідні обмеження сусідніх країн. Серед повністю функціонуючих серед них залишався тільки пункт пропуску “Паланка (Маяки-Удобне)” на кордоні з Молдовою.

“З врахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення”, — зазначили у ДПСУ.

Як пояснив УНН помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко “відзавтра функціонуватиме знов 19 автомобільних пунктів пропуску на державному кордоні, але з деякими змінами”.

“Фактично, на кордоні з Молдовою пункт пропуску „Паланка“ припинить роботу тимчасово, натомість „Рава Руська“ відзавтра почне працювати”, — додав він.

Нагадаємо, на засіданні уряду 6 травня було прийняте рішення щодо відновлення роботи пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Рава-Руська” та для морського сполучення “Скадовський морський торговельний порт”.

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