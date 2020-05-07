Кабмін змінив перелік закритих пунктів пропуску через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Кабінет міністрів України рішенням від 6 травня вніс зміни до переліку пунктів пропуску через державний кордон, які підлягають тимчасовому закриттю. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає УНН.
“Розпорядженням Уряду від 6 травня 2020 року № 504-р на державному кордоні України відновлено роботу двох пунктів пропуску. Зокрема, відновлено роботу автомобільного пункту пропуску „Рава-Руська“, що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська”, — повідомили прикордонники.
Зазначається, що відповідно до розпорядження від 15 квітня № 502-р Кабінет Міністрів України тимчасово закрив ще 10 пунктів пропуску, при цьому, пропуск у 9 з них не здійснювався через відповідні обмеження сусідніх країн. Серед повністю функціонуючих серед них залишався тільки пункт пропуску “Паланка (Маяки-Удобне)” на кордоні з Молдовою.
“З врахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення”, — зазначили у ДПСУ.
Як пояснив УНН помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко “відзавтра функціонуватиме знов 19 автомобільних пунктів пропуску на державному кордоні, але з деякими змінами”.
“Фактично, на кордоні з Молдовою пункт пропуску „Паланка“ припинить роботу тимчасово, натомість „Рава Руська“ відзавтра почне працювати”, — додав він.
Нагадаємо, на засіданні уряду 6 травня було прийняте рішення щодо відновлення роботи пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Рава-Руська” та для морського сполучення “Скадовський морський торговельний порт”.