Кабмин изменил перечень закрытых пунктов пропуска через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет министров Украины решением от 6 мая внес изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу, подлежащих временному закрытию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Распоряжением Правительства от 6 мая 2020 года № 504-р на государственной границе Украины возобновлена работа двух пунктов пропуска. В частности, возобновлена работа автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовск", - сообщили пограничники.
Отмечается, что согласно распоряжению от 15 апреля № 502-р Кабинет министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска, при этом, пропуск в 9 из них не осуществлялся через соответствующие ограничения соседних стран. Среди полностью функционирующих среди них оставался только пункт пропуска "Паланка (Маяки-Удобное)" на границе с Молдовой.
"С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение", - отметили в ГПСУ.
Как пояснил УНН помощник председателя Госпогранслужбы Украины - прессекретар Андрей Демченко "с завтрашнего дня будет функционировать вновь 19 автомобильных пунктов пропуска на государственной границе, но с некоторыми изменениями".
"Фактически, на границе с Молдовой пункт пропуска "Паланка" прекратит работу временно, а "Рава Русская" с завтрашнего дня начнет работать", - добавил он.
Напомним, на заседании правительства 6 мая было принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт".