Кабмін зайнявся удосконаленням формування тарифів для паркувальних майданчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів передає об’єднаним громадам повноваження щодо організації транспортних перевезень та удосконалює формування тарифів для паркувальних майданчиків. Про це на засіданні уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні робимо ще один невеликий, але потрібний крок у напрямку збільшення важелів на місцях. Передаємо об’єднаним громадам повноваження щодо організації транспортних перевезень та удосконалюємо формування тарифів для паркувальних майданчиків”, - сказав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, за 10 місяців через єдиний транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua замовили півмільйона дозволів на міжнародні перевезення вантажів.