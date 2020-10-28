Кабмін зайнявся удосконаленням формування тарифів для паркувальних майданчиків

“Ми сьогодні робимо ще один невеликий, але потрібний крок у напрямку збільшення важелів на місцях. Передаємо об’єднаним громадам повноваження щодо організації транспортних перевезень та удосконалюємо формування тарифів для паркувальних майданчиків”, - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, за 10 місяців через єдиний транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua замовили півмільйона дозволів на міжнародні перевезення вантажів.