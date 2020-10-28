Кабмин занялся совершенствованием формирования тарифов для парковок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров передает объединенным общинам полномочия по организации транспортных перевозок и совершенствует формирование тарифов для парковок. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня делаем еще один небольшой, но нужный шаг в направлении увеличения рычагов на местах. Передаем объединенным общинам полномочия по организации транспортных перевозок и совершенствуем формирование тарифов для парковок", - сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, за 10 месяцев через единый транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua заказали полмиллиона разрешений на международные перевозки грузов.