Кабмін затвердив європейські стандарти надання соціальних послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою затвердив європейські стандарти надання соціальних послуг, що передбачає цифрову трансформацію соціальної сфери. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
“На засіданні уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери“. Стратегією передбачено комплексну цифрову трансформацію соціальної сфери, метою якої є забезпечення європейських стандартів надання послуг, зміцнення фінансової стабільності, підвищення прозорості соціальної сфери, а також оптимізація її адміністративних видатків”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це позитивно вплине на забезпечення доступу до соціальних послуг вразливих верств населення та спростить процедури звернення за соціальною підтримкою.
“Надання соціальних послуг стане можливим на умовах аутсорсингу, а також буде здійснюватись постійний автоматизований моніторинг і контроль усіх фінансових потоків у соціальній сфері”, — додали в уряді.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на соціальну підтримку людей в проекті Держбюджету на 2021 рік закладено рекордну кількість коштів — 323 млрд грн.