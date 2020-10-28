Кабмин утвердил европейские стандарты предоставления социальных услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвердил европейские стандарты предоставления социальных услуг, предусматривает цифровую трансформацию социальной сферы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
“На заседании правительства принято распоряжение Кабинета Министров Украины „Об одобрении Стратегии цифровой трансформации социальной сферы“. Стратегией предусмотрено комплексную цифровую трансформацию социальной сферы, целью которой является обеспечение европейских стандартов предоставления услуг, укрепление финансовой стабильности, повышение прозрачности социальной сферы, а также оптимизация ее административных расходов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что это положительно повлияет на обеспечение доступа к социальным услугам уязвимых слоев населения и упростит процедуры обращения за социальной поддержкой.
“Предоставление социальных услуг станет возможным на условиях аутсорсинга, а также будет осуществляться постоянный автоматизированный мониторинг и контроль всех финансовых потоков в социальной сфере”, — добавили в правительстве.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на социальную поддержку людей в проекте Госбюджета на 2021 год заложено рекордное количество средств — 323 млрд грн.