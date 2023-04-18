Кабмін затвердив рішення про відбудову об’єктів інфраструктури Київщини та Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України під час засідання ухвалив два важливих рішення, які стосуються відбудови шости мостів на Київщині та відновлення Миколаївводоканалу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“На порядку денному маємо рішення, яке дозволить продовжити проект з європейським інвестиційним банком для відновлення Миколаївводоканалу. Це допоможе покращити систему водопостачання та водовідведення у місті, особливо в контексті руйнувань, які вчинили там російські терористи”, – повідомив він.
Деталі
Друге рішення, яке сьогодні також ухвалено у контексті відбудови – угода із Citibank, яка дозволить Україні отримати 31 мільйон євро на відбудову шести мостів та шляхопроводів. Шмигаль додав, що це проекти в Київській області, які покращать логістику та сприятимуть поверненню життя на деокуповані території.
Прем’єр-міністр наголосив, що всі проекти мають бути втілені швидко, а результат очікується вже цього року.
Доповнення
Прем’єр-міністр повідомив, що відновлення України розпочнеться вже цього року. Для цього необхідно мобілізувати 14,1 млрд доларів США для відповідних проектів відновлення.