Кабмин утвердил решение о восстановлении объектов инфраструктуры Киевской и Николаевской областей

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины во время заседания принял два важных решения, касающиеся восстановления шести мостов на Киевщине и восстановления Николаевводоканала. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“На повестке дня есть решение, которое позволит продолжить проект с европейским инвестиционным банком для восстановления Николаевводоканала. Это поможет улучшить систему водоснабжения и водоотведения в городе, особенно в контексте разрушений, которые совершили там российские террористы”, – сообщил он.

Детали

Второе решение, которое сегодня также принято в контексте восстановления – соглашение с Citibank, которое позволит Украине получить 31 миллион евро на восстановление шести мостов и путепроводов. Шмыгаль добавил, что это проекты в Киевской области, которые улучшат логистику и будут способствовать возвращению жизни на деоккупированные территории.

Премьер-министр подчеркнул, что все проекты должны быть воплощены быстро, а результат ожидается уже в этом году.

Напомним

Премьер-министр сообщил, что восстановление Украины начнется уже в этом году. Для этого необходимо мобилизовать 14,1 млрд долларов США для соответствующих проектов восстановления.

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