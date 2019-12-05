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Кабмін затвердив порядок реалізації товарів на митних аукціонах

Кабмін затвердив порядок реалізації товарів на митних аукціонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав розроблену Міністерством фінансів спільно з Державною фіскальною службою (Державною митною службою) постанову "Про затвердження порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Уряду.

У постанові йдеться про затвердження нового порядку реалізації товарів на митних аукціонах та редукціонах. Постанову № 607 та інші постанови, якими до неї вносилися зміни, визнано такими, що втратили чинність.

Новий порядок запроваджує сучасні технології реалізації товарів, що перейшли у власність держави за порушення законодавства з питань митної справи, на митних аукціонах, редукціонах шляхом використання електронної торгової системи.

Відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи постановою передбачено визначити ДП "ProZorro.Продажі".

При цьому порядком передбачено процедури підготовки та проведення митних аукціонів та редукціонів, визначення переможця та оформлення результатів таких торгів, тощо.

Реалізація положень постанови дозволить підвищити відкритість та прозорість продажу товарів, що перейшли у власність держави за порушення законодавства з питань митної справи. Це сприятиме залученню ширшого кола потенційних покупців, а отже, і збільшенню обсягів надходжень до державного бюджету за рахунок коштів від реалізації товарів.

Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову, згідно якої товари, що переходять у власність держави через порушення митного законодавства, крім конфіскованих за рішенням суду, будуть продаватись через систему ProZorro.Продажі.

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