Кабмин утвердил порядок реализации товаров на таможенных аукционах

В постановлении говорится об утверждении нового порядка реализации товаров на таможенных аукционах и редукционах. Постановление № 607 и другие постановления, которыми в него вносились изменения, признаны утратившими силу.

Новый порядок вводит современные технологии реализации товаров, перешли в собственность государства за нарушение законодательства по вопросам таможенного дела, на таможенных аукционах, редукционах посредством электронной торговой системы.

Ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы постановлением предусмотрено определить ГП "ProZorro.Продажи".

При этом порядком предусмотрены процедуры подготовки и проведения таможенных аукционов и редукционов, определение победителя и оформления результатов таких торгов, и тому подобное.

Реализация положений постановления позволит повысить открытость и прозрачность продажи товаров, которые перешли в собственность государства за нарушение законодательства по вопросам таможенного дела. Это будет способствовать привлечению более широкого круга потенциальных покупателей, а следовательно, и увеличению объемов поступлений в государственный бюджет за счет средств от реализации товаров.

Напомним, Кабмин принял постановление, согласно которому товары, которые переходят в собственность государства из-за нарушения таможенного законодательства, кроме конфискованных по решению суда, будут продаваться через систему ProZorro.Продажи.