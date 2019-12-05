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Кабмин утвердил порядок реализации товаров на таможенных аукционах

Кабмин утвердил порядок реализации товаров на таможенных аукционах

Киев  •  УНН

 • 9862 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал разработанное Министерством финансов совместно с Государственной фискальной службой (Государственной таможенной службой) постановление "Об утверждении порядка реализации товаров на таможенных аукционах, редукционах и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

В постановлении говорится об утверждении нового порядка реализации товаров на таможенных аукционах и редукционах. Постановление № 607 и другие постановления, которыми в него вносились изменения, признаны утратившими силу.

Новый порядок вводит современные технологии реализации товаров, перешли в собственность государства за нарушение законодательства по вопросам таможенного дела, на таможенных аукционах, редукционах посредством электронной торговой системы.

Ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы постановлением предусмотрено определить ГП "ProZorro.Продажи".

При этом порядком предусмотрены процедуры подготовки и проведения таможенных аукционов и редукционов, определение победителя и оформления результатов таких торгов, и тому подобное.

Реализация положений постановления позволит повысить открытость и прозрачность продажи товаров, которые перешли в собственность государства за нарушение законодательства по вопросам таможенного дела. Это будет способствовать привлечению более широкого круга потенциальных покупателей, а следовательно, и увеличению объемов поступлений в государственный бюджет за счет средств от реализации товаров.

Напомним, Кабмин принял постановление, согласно которому товары, которые переходят в собственность государства из-за нарушения таможенного законодательства, кроме конфискованных по решению суда, будут продаваться через систему ProZorro.Продажи.

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