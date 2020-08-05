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Кабмін затвердив порядок перевезення анатомічних матеріалів людини

Кабмін затвердив порядок перевезення анатомічних матеріалів людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови щодо затвердження порядку перевезення анатомічних матеріалів людини з і в Україну, а також в межах країни з метою розвитку трансплантації. Відповідне рішення одноголосно було ухвалена на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"На розгляд представляється проект постанови про затвердження порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України. Достатньо важливий документ, який врегульовує питання діяльності суб’єктів господарювання, які перевозять анатомічні матеріали людини. Важливий він для розвитку трансплантації на території України, щоб ми могли збільшити трансплантацію українцям і не відправляти їх за кордон", - зазначив Степанов.

Відтак, проект постанови був одноголосно підтриманий членами уряду.

"Рішення прийнято", - оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, кількість трансплантацій кісткового мозку в Україні планують збільшити у чотири рази у порівнянні з 2019 роком. Минулого року в Охматдиті провели лише 21 трансплантацію.

Раніше, як повідомляв УНН, уряд підтримав постанову, якою передбачається можливість вперше в історії України профінансувати усі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку. 

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