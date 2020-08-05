Кабмин утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления об утверждении порядка перевозки анатомических материалов человека из и в Украину, а также в пределах страны с целью развития трансплантации. Соответствующее решение единогласно было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"На рассмотрение представляется проект постановления об утверждении порядка перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию Украины и вывоз их за пределы таможенной территории Украины. Достаточно важный документ, который регулирует вопросы деятельности субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека. Важен он для развития трансплантации на территории Украины, чтобы мы могли увеличить трансплантацию украинцам и не отправлять их за границу", - отметил Степанов.
Следовательно, проект постановления был единогласно поддержан членами правительства.
"Решение принято", - огласил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, по информации Минздрава, количество трансплантаций костного мозга в Украине планируют увеличить в четыре раза по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в Охматдете провели лишь 21 трансплантацию.
Ранее, как сообщал УНН, правительство поддержало постановление, которым предусматривается возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга.