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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72735 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99696 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123788 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105644 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125546 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100807 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101705 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Кабмин утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека

Кабмин утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека

Киев  •  УНН

 • 10255 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления об утверждении порядка перевозки анатомических материалов человека из и в Украину, а также в пределах страны с целью развития трансплантации. Соответствующее решение единогласно было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"На рассмотрение представляется проект постановления об утверждении порядка перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию Украины и вывоз их за пределы таможенной территории Украины. Достаточно важный документ, который регулирует вопросы деятельности субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека. Важен он для развития трансплантации на территории Украины, чтобы мы могли увеличить трансплантацию украинцам и не отправлять их за границу", - отметил Степанов.

Следовательно, проект постановления был единогласно поддержан членами правительства.

"Решение принято", - огласил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, по информации Минздрава, количество трансплантаций костного мозга в Украине планируют увеличить в четыре раза по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в Охматдете провели лишь 21 трансплантацию.

Ранее, как сообщал УНН, правительство поддержало постановление, которым предусматривается возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга.

Украинские Национальные Новости

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