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Кабмін затвердив перелік організацій, через які МОЗ закуповує лікарські засоби

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо затвердження переліку спеціалізованих організацій, через які Міністерство охорони здоров’я закуповує деякі лікарські засоби. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Кабмін затвердив перелік організацій, через які МОЗ закуповує лікарські засоби

“На засіданні уряду була прийнята постанова щодо затвердження переліку спеціалізованих організацій, через які ми закуповуємо деякі лікарські засоби. Також було прийнято постанову уряду, яка дозволяє укласти договір на медичне обслуговування населення з комунальним підприємством міста Вараш, яке зареєстровано в місті Вараш Рівненської області. Воно наразі перебуває у процесі перетворення в комунальне неприбуткове підприємство, але надає медичну допомогу, відповідно за це вони повинні отримувати кошти”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо погодження порядку реалізації доплат медикам, які надають допомогу хворим COVID-19, та іншим працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення.

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