Кабмин утвердил перечень организаций, через которые Минздрав закупает лекарственные средства

"На заседании правительства было принято постановление об утверждении перечня специализированных организаций, через которые мы закупаем некоторые лекарственные средства. Также было принято постановление правительства, которое позволяет заключить договор на медицинское обслуживание населения с коммунальным предприятием города Вараш, которое зарегистрировано в городе Вараш Ровенской области. Оно на данный момент находится в процессе преобразования в коммунальное неприбыльное предприятие, но оказывает медицинскую помощь, соответственно за это они должны получать средства", - рассказал Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о согласовании порядка реализации доплат медикам, которые оказывают помощь больным COVID-19 и другим работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.



