Кабмін вніс зміни до статуту “Укрзалізниці”

Так, Кабмін проголосував за внесення змін до поекту постанови Кабінету міністрів України "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Українська залізницяˮ.

Відтепер Мінінфраструктури буде розробляти та подавати пректи актів щодо рішень з питань, які стосуються виключно компетенції загальних зборів наглядової ради.

Також визначено кількісний склад наглядової ради не менше 5 та не більше 7 членів, більшість з яких має бути незалежними членами наглядової ради.

Нагадаємо, Кабмін звільнив тимчасового голову Укрзалізниці.

Як повідомлялося, Укрзалізниця розробила план відновлення приміського сполучення.