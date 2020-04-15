Кабмін звільнив тимчасового голову Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив із посади т.в.о. голови Укрзалізниці Желько Марчека та тимчасово призначив на місце нового тимчасового очільника Івана Юрика. Про це у Telegram-каналі написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Уряд звільнив Желько Марчека із посади виконуючого обов'язки голови правління Укрзалізниці та виключив його зі складу членів правління. Тимчасово виконуватиме обов'язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик", - написав Криклій.
За його словами, конкурс на посаду голови правління, який наразі призупинено за рішенням Наглядової ради товариства, буде відновлений та продовжений після завершення карантину.
Нагадаємо, у лютому уряд призначив тимчасового виконуючого обов’язки глави АТ "Укрзалізниця" Марчека Желька.