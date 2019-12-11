Кабмін вніс до ВР законопроект щодо ПриватБанку: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект щодо неповернення ПриватБанку бізнесмену і колишньому власнику Ігорю Коломойському. Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.
Він також зауважив, що текст документу уже оприлюднений на Telegram-каналі Темного лицаря.
"Викладений на каналі Темний Лицар законопроект про неповернення Приватбанку Коломойському, написаний в їдальні НБУ", - зауважив Дубінський.
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Відзначимо, що у ВР дійсно зареєстрований документ "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи". Він був внесений сьогодні Кабміном. Проте пояснювальна записка та власне текст законопроекту поки відсутні.
Додамо, що головним при розгляді визначено банківський парламентський комітет, де працює Олександр Дубінський.
Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що поверне в свою власність ПриватБанк у найближчому майбутньому.
ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
Також, 18 квітня поточного року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “ПриватБанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.