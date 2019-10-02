Кабмін визначив критерії відбору аудиторів держбанків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів визначив критерії відбору зовнішніх аудиторів державних банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Уряд прийняв постанову про визначення критеріїв відбору зовнішніх аудиторів державних банків", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, рішення сприятиме підвищенню прозорості та якості проведення незалежного аудиту щорічної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації з фінансово-господарської діяльності державних банків.
Документ передбачає наступні вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності:
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- включення аудиторської компанії до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
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- відсутність будь-якого стягнення, що застосовувалось протягом останніх трьох років органом, який регулює аудиторську діяльність;
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- відсутність існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час надання аудиторських послуг;
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- не менше як п’ять років досвіду з проведення обов’язкового річного аудиту фінансової звітності державних банків України та/або системно важливих банків України;
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- відсутність обмежувальних заходів щодо аудиторської компанії, її власника та пов’язаних з ним осіб протягом 12 місяців з боку України та/або інших держав і міжнародних організацій.
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"За результатами аудиту банки зобов'язані у порядку та за вимогами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України, надати аудиторський звіт та інші документи. Відповідно до постанови НБУ... до 1 листопада поточного року банки мають подати до НБУ електронну копію договору, укладеного з аудиторською фірмою", - додали у Мінфіні.
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