Кабмин определил критерии отбора аудиторов госбанков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Кабинет министров определил критерии отбора внешних аудиторов государственных банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Правительство приняло постановление об определении критериев отбора внешних аудиторов государственных банков", - говорится в сообщении.
Как указано, решение будет способствовать повышению прозрачности и качества проведения независимого аудита ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и другой информации по финансово-хозяйственной деятельности государственных банков.
Документ предусматривает следующие требования к субъектам аудиторской деятельности:
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- включение аудиторской компании в раздел Реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, имеющих право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес;
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- отсутствие любого взыскания, что применялось в течение последних трех лет органом, регулирующим аудиторскую деятельность;
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- отсутствие существующего и/или потенциального конфликта интересов и угроз независимости во время оказания аудиторских услуг;
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- не менее пяти лет опыта по проведению обязательного годового аудита финансовой отчетности государственных банков Украины и/или системно важных банков Украины;
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- отсутствие ограничительных мер в отношении аудиторской компании, ее владельца и связанных с ним лиц в течение 12 месяцев со стороны Украины и/или других государств и международных организаций.
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"По результатам аудита банки обязаны в порядке и по требованиям, определенным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, предоставить аудиторский отчет и другие документы. Согласно постановлению НБУ... до 1 ноября текущего года банки должны подать в НБУ электронную копию договора, заключенного с аудиторской фирмой", - добавили в Минфине.
Напомним, Кабмин сделал очередной шаг к началу работы новой таможни.