Кабмін України запровадив торговельне ембарго проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У суботу, 9 квітня, Кабінет Міністрів України схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з росією. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Цитата
"Введено торгове ембарго проти російської федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з російської федерації", – йдеться в повідомленні.
Деталі
Також на засіданні уряд денонсував договір між Україною та білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.
Нагадаємо
Рада Європейського Союзу офіційно повідомила, що ЄС ухвалив п'ятий пакет санкцій проти рф, куди увійшло вугільне ембарго, що запрацює аж у серпні 2022 року.