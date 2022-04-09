Кабмин Украины ввел торговое эмбарго против россии

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"Введено торговое эмбарго против российской федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из российской федерации", - говорится в сообщении.

Детали

Также на заседании правительство денонсировало договор между Украиной и беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.

Напомним

Совет Европейского Союза официально сообщил, что ЕС постановил пятый пакет санкций против рф, куда вошло угольное эмбарго, что заработает только в августе 2022 года.