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Кабмін створив орган для виконання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення створити комісію з питань координації виконання Угод про асоціацію України з Європейським Союзом. Про це під час брифінгу заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає УНН.

Кабмін створив орган для виконання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом

“Сьогодні (2 вересня - ред) на засідання уряду ухвалили дуже важливі рішення...Ми нарешті створили координаційний орган з питань виконання Угоди про асоціацію, оновили склад робочої групи з питань участі України в „зеленій“ політиці ЄС”, — сказала Стефанішина.

За її словами, ці органи очолить Шмигаль. Також до їх складу увійдуть всі члени уряду, а вона як профільний віцепрем’єр відповідатиме за координацію цих структур.

Нагадаємо, Україна планує домовитись про початок переговорів з ЄС щодо оновлення Угоди про асоціацію вже у 2021 році.

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