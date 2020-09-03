Кабмін створив орган для виконання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом

“Сьогодні (2 вересня - ред) на засідання уряду ухвалили дуже важливі рішення...Ми нарешті створили координаційний орган з питань виконання Угоди про асоціацію, оновили склад робочої групи з питань участі України в „зеленій“ політиці ЄС”, — сказала Стефанішина.

За її словами, ці органи очолить Шмигаль. Також до їх складу увійдуть всі члени уряду, а вона як профільний віцепрем’єр відповідатиме за координацію цих структур.

Нагадаємо, Україна планує домовитись про початок переговорів з ЄС щодо оновлення Угоди про асоціацію вже у 2021 році.