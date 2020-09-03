Кабмин создал орган для выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом

"Сегодня (2 сентября - ред) на заседание правительства приняли очень важные решения ... Мы наконец создали координационный орган по осуществлению Соглашения об ассоциации, обновили состав рабочей группы по вопросам участия Украины в" зеленой "политике ЕС", - сказала Стефанишина.

По ее словам, эти органы возглавит Шмыгаль. Также в их состав войдут все члены правительства, а она как профильный вицепремьер отвечать за координацию этих структур.

Напомним, Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году.