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Кабмін створив координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабінет міністрів України проголосував за створення координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає кореспондент УНН.

Кабмін створив координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів

Так, Кабмін підтримав створення координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів. Його очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а заступником призначили міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Нагадаємо, Зеленський анонсував нацпрограму справедливої трансформації вугільних регіонів.

Як повідомлялося в УНН, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що скоріш за все, шахтарям не вистачить до кінця року 1,6 млрд гривень, які виділили їм для погашення боргів і на зарплати, тому потрібно буде порахувати, скільки потрібно грошей для підтримки шахтарів і їх родин.

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