Кабмін створив координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів

Так, Кабмін підтримав створення координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів. Його очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а заступником призначили міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Нагадаємо, Зеленський анонсував нацпрограму справедливої трансформації вугільних регіонів.

Як повідомлялося в УНН, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що скоріш за все, шахтарям не вистачить до кінця року 1,6 млрд гривень, які виділили їм для погашення боргів і на зарплати, тому потрібно буде порахувати, скільки потрібно грошей для підтримки шахтарів і їх родин.